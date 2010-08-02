Люди Тігіпка обіцяють не пробачити зриву виборів в Ізмаїлі

Лідер Ізмаїльської міської організації партії «Сильна Україна» Андрій АБРАМЧЕНКО, який балотувався на позачергових виборах на посаду міського голови, направив на адресу Ізмаїльського міського районного прокурора Сергія КОБКО заяву з вимогою притягнути до відповідальності чиновника Ізмаїльської міськради Сергія ФЕДЮРУ, який не передав виборчкому списки виборців.

Про це А.АБРАМЧЕНКО заявив кореспонденту УНІАН.

Кандидат у мери Ізмаїла просить міськрайпрокуратуру перевірити обставини і причини дій начальника відділу ведення Державного реєстру виборців Ізмаїльської міськради С.ФЕДЮРИ, який, як стверджує А.АБРАМЧЕНКО, відмовився передати Ізмаїльській міській територіальній виборчій комісії уточнені списки виборців, за якими дільничні комісії повинні були провести 1 серпня голосування за кандидатів, які балотувалися в мери міста.

А.АБРАМЧЕНКО переконаний, що «саме ухилення відповідального чиновника від передачі міськвиборчкому в терміни, передбачені чинним законодавством, а саме до 30 липня поточного року, уточнених списків виборців Ізмаїла, стало однією з причин зриву позачергових виборів».

Він також додав, що вибори Ізмаїльського міського голови були призначені Верховною Радою України і профінансовані своєчасно виділеними держбюджетними коштами, згідно з рішенням Центральної виборчої комісії, яке було продубльовано відповідним рішенням Ізмаїльської міської територіальної виборчої комісії».

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори Ізмаїльського міського голови були призначені на 1 серпня Верховною Радою України. Згідно з проголошеним минулого року вердиктом Конституційного Суду України у зв`язку з аналогічною виборчою ситуацією, що виникла в Тернопільській області, призначені парламентом дострокові вибори не можуть бути скасовані або перенесені. Останнє допускається тільки у разі введення в країні військового або надзвичайного положення.

Голова Одеської ОДА Едуард МАТВІЙЧУК 27 липня заявив, що призначені на 1 серпня вибори мера Ізмаїла «є незаконними, їх проводять бандитські угрупування, яким сприяє Ізмаїльська міська рада».

У свою чергу, кандидати в мери Андрій АБРАМЧЕНКО, Георгій ДУБЕНКО, Олександр ПЕТКОВ та інші направили телеграму-звернення на адресу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з вимогою «припинити свавілля з боку місцевої влади, яка намагаються шляхом правового свавілля зірвати дострокові вибори Ізмаїльського міського голови».

29 липня лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО заявив, що всі органи влади Одеської області включилися в процес, щоб зірвати призначені на 1 серпня позачергові вибори мера Ізмаїла.

Сьогодні, 1 серпня, жителі міста Ізмаїл не змогли взяти участь у виборах міського голови. На дільницях виборцям повідомляли, що вибори скасовано.

На думку експертів, одеська влада виступила проти проведення виборів мера Ізмаїла, оскільки побоюється, що кандидат від Партії регіонів програє кандидату від «Сильної України». Саме представник «Сильної України» А.АБРАМЧЕНКО мав реальні шанси на перемогу.