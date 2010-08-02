Томенко хоче знати, чому хороші дороги будують тільки для чиновників

Віце-спікер Верховної Ради, заступник голови партії «Батьківщина» Микола ТОМЕНКО звернувся до керівництва «Укравтодору» з вимогою роз’яснити, на підставі яких рішень та за які кошти здійснюється ремонт vip-доріг, зокрема, дороги від Києва у напрямку Конча-Заспи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко.

Заступник голови ВР підкреслив, що керівники діючого уряду в програмі своєї діяльності акцентували на тому, що розбудова транспортної інфраструктури є одним із пріоритетів. Натомість, за словами віце-спікера, як показала практика, цей пріоритет реалізується специфічно: нові якісні дороги будуються у місцях, що знаходяться біля органів центральної виконавчої влади, або по маршруту слідування кортежів високопоставлених чиновників до їхніх помешкань.

М.ТОМЕНКО нагадав, що постійно ведеться будівництво та заміна дорожнього покриття із залученням великої кількості техніки та працівників по маршруту від центра Києва до резиденції Межигір’я, де, як відомо, проживає Президент Віктор ЯНУКОВИЧ.

М.ТОМЕНКО також висловив занепокоєння тим фактом, що наразі здійснюється ремонт фактично нової дороги на Конча-Заспу, але при цьому уряд Миколи АЗАРОВА не виконує пріоритетні соціальні програми для малозахищених верств населення.