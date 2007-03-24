Луценко: ”Я мрію привести у парламент сто, а може, і більше нових політиків”

Лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що не готовий до перевиборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав сьогодні під час перебування у Чернігові.

«Я не готовий до перевиборів, моя команда ще не написала законопроектів, які треба негайно внести у парламент», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, реформи, насамперед, потребують сфери охорони здоров’я, житлово-комунального господарства і пенсійного законодавства.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО уточнив, що взагалі він за дострокові вибори до Верховної Ради, бо громадяни не мають бути заручниками ситуації, коли окремі політики знехтували демократичні та європейські перспективи України. «Але це для нас не є терміновою самоціллю», - наголосив він.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що Україні потрібні нова Конституція, новий виборчий закон, нові політики, нові ідеї.

За його словами, у владу треба привести більше нових і молодих політиків, “які не будуть зациклені на комунізмі, а також будуть знати, що таке Інтернет”. «Я маю мрію привести у парламент сто, а може, і більше нових політиків. Я хочу привести зовсім інших людей, які абсолютно по-новому розуміють майбутнє України», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він повідомив, що із задоволенням поступиться шляхом молодшим і розумнішим людям. «Я не поступлюся вчорашнім динозаврам… якщо прийдуть молодші і розумніші від мене політики, я відступлю в бік», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.