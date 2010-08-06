Янукович через сайт УНІАН відповів блогерам

Президент України радий, що в країні є активні і сміливі хлопці, які дуже швидко реагують на помилки влади. Проте вважає, що їм не слід напрошуватися на допити.

Передану УНІАН відповідь Януковича блогерам наводимо повністю:

«Згоден з вами в тому, що викликати на допит блогера – це останнє, чим повинна займатися СБУ. Думаю, у Служби Безпеки є інші важливі проблеми, - написав Президент України в своїй відповіді блогерам. – І маю вам сказати – я задоволений тим, як СБУ ламає корупцію, як багато зроблено за відносно короткий час у боротьбі з наркомафією. Але трапляються і такі перегини як, наприклад, історія з блогером. Думаю, що наша з вами позиція із цього приводу допоможе керівництву СБУ відкоригувати стиль своєї роботи.

Я, чесно кажучи, радий, що в країні є такі активні і сміливі хлопці, які дуже швидко реагують на помилки влади. Я завжди говорив – погана не та влада, яка помиляється.( Не помиляється, як відомо, той, хто нічого не робить.) Погана та влада, яка не виправляє своїх помилок, не реагує на сигнали суспільства.

Буду відвертий – ваші приколи щодо «викличте мене на допит в СБУ» викликали у мене гірку усмішку. От куди вам не слід прагнути потрапити, хлопці, так це на допити. Ви молоді, талановиті, стильні. Вам треба цікавою справою займатися. Чи є у вас така справа? Чи знайшли ви себе в житті, в своїй професії – ось про це я хотів би з вами поговорити – і допомогти, якщо потрібно. Країні потрібні активні, сміливі молоді люди. І владі вони потрібні в першу чергу. Отже я простягаю вам руку – давайте зустрінемося.

Віктор Янукович"

29 липня Олег Шинкаренко у своєму блозі написав: “Сьогодні до мене в кіноклуб прийшли люди, які представилися співробітниками Служби безпеки України. Перед тим якісь люди дзвонили та питали, чи можна прийти до мене без абонементів, і я, звичайно, дозволив: а чому б хорошим людям і не дозволити? А потім я вже здогадався, хто саме мені дзвонив.

Участі в обговоренні картини гості не брали, а після фільму, коли вже всі глядачі розійшлися, один з них (а їх було троє могутніх кремезних хлопців) пред`явив мені своє посвідчення та спитав, чи не можу я завітати до них в СБУ на розмову зі слідчим. Коли я поцікавився, про що саме буде розмова, він сказав, що розмова стосуватиметься записів в моєму ЖЖ, які "оставили неприятный след в душе". У кого саме і які конкретно записи в моєму ЖЖ залишили неприємний слід, вони мені не повідомили, але поцікавилися, чи зможу я прийти до слідчого без повістки. Я відповів, що не зможу, тоді вони записали мою адресу та телефон і пообіцяли мені принести повістку завтра вранці.

30 липня Олег Шинкаренко у своєму ЖЖ повідомив про те, що співробітники СБУ викликали та супроводили його на допит в прокуратуру, за підсумками якого він письмово пообіцяв утримуватися від різкої критики влади. За словами Шинкаренка, приводом для бесіди стали його записи, зокрема ті, що містили відеоролик з падінням вінка на Віктора Януковича, супроводжений коментарем щодо “вбивства” президента та його команди, та відеоролик про “репетицію” розмови Януковича з Азаровим із тегом “вбити гада”.

Того ж дня прес-служба СБУ пояснила, що Служба безпеки знайшла з блозі Олега Шинкаренка матеріали, що містили погрози на адресу президента Віктора Януковича.

У відомстві повідомили, що "враховуючи те, що в діях блогера містились окремі ознаки злочину, передбаченого статтею "погроза або насильство стосовно державного чи громадського діяча" Кримінального кодексу, матеріали документування скеровано за компетенцією до органів прокуратури".

В СБУ зазначили, що саме за дорученням слідчого прокуратури Києва, співробітником служби Шинкаренку було передано відповідне запрошення для бесіди та доставлено його до приміщення прокуратури Києва.

4 серпня український блогер та журналіст Андрій Чеботарьов заявив, що організовує акцію “Хочу на допит в СБУ”.