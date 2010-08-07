«Наша Україна»: влада дезорганізувала роботу МНС

У партії «Наша Україна» вважають недостатніми та непрофесійними рішення влади стосовно попередження пожеж.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії.

“Рішення екстреного засідання РНБО якісь зовсім «для галочки»: посилити контроль, відкликати з відпусток чиновників тощо. Єдиним креативним рішенням нинішньої влади, про яке дізналась громадськість, стало рішення про заборону проводити феєрверки. Рішення, безумовно, правильне, але явно недостатнє”, - вважають в “Нашій Україні”.

У партії переконані, що орієнтація відповідних служб на вживання протипожежних заходів спрямована на захист майна, натомість невідомо про спеціальні рішення РНБО, спрямовані на захист власне людей від спеки, у першу чергу, людей похилого віку та дітей.

“Під час засідання РНБО В.ЯНУКОВИЧ висловив занепокоєння ситуацією в регіонах України з невиконання ухвалених урядом заходів протипожежної безпеки. А як же вони можуть виконуватись, якщо країна до сьогодні не має профільного міністра з надзвичайних ситуацій, посада якого стала розмінною картою у політичних ігрищах нинішнього режиму”, - зазначають в “Нашій Україні”.

Автори повідомлення вважають, що, “виставляючи у нинішній складних умовах на підкилимні торги посаду міністра з надзвичайних ситуацій, влада фактично свідомо дезорганізовує роботу профільного міністерства в умовах надзвичайної природної ситуації і ставить під загрозу життя людей”.