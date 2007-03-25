Янукович уперше публічно розповів про те, як сидів у тюрмі

Сьогодні журналісти побували у маєтку Віктора Януковича в селі Нові Петрівці, передає 5 канал. Прем’єр-міністр сам запросив на ранковий чай. Поспілкуватися, щоправда віртуально, акулам пера вдалося і з улюбленою тещею пана Януковича, вони з’ясували, що тещі - вона ж мама – прем’єр часто телефонує а також регулярно дарує подарунки. Примітно, що саме сьогодні уперше на людях голова Уряду розповів про те, як сидів у тюрмі. Саме тоді - розповів прем`єр - по-справжньому почав цінувати свою дружину, яка його дочекалася.

Віктор Янукович, Прем`єр-міністр України: "Після того, як ми познайомилися в 69 році, у 70-му я потрапив до в`язниці, вона мене чекала, звільнився в 72 другому. І відразу після цього через 2 місяці одружився. Вона мене дочекалася."

Перед журналістами чільник Уряду не лише поділився секретами сімейного щастя, а й продемонстрував мистецькі нахили.