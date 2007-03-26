Кисельов хоче забрати в Ющенка партбілет

Народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ (фракція Партії регіонів пропонує заборонити Президенту України бути членом політичної партії, входити до складу її керівного органу або на громадських засадах представляти інтереси політичної партії.

Як повідомляє УНІАН, така норма передбачена в законопроекті «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» (щодо обмежень у діяльності політичних партій), який зареєстровано у Верховній Раді України.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що виконання Президентом України обов’язків почесного голови партії (блоку партій), призводить до порушення ним Конституції України та присяги народові, що була складена на урочистому засіданні Верховної Ради України.

В записці зазначається, що статтею 103 Конституції України встановлено, що Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років. Таким чином, український народ, обираючи Президента України, здійснює владу безпосередньо, передає йому частину своїх повноважень, а також зобов’язує Президента України діяти в своїх інтересах. З метою закріплення окремого статусу глави держави, частиною четвертою статті 103 Конституції України встановлено, що „Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об`єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку».

Тому, наголошується у записці, обмеження, встановлені Конституцією України для особи, яка обіймає пост Президента, спрямовані на забезпечення дотримання нею прав і свобод людини і громадянина, що обумовлює додержання ним базового принципу гарантій таких прав, встановлених у статті 24 Конституції, за яким не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня член Ради партії “Народний Союз Наша Україна” Юрій ЄХАНУРОВ заявив, що на посаду голови партії основними претендентами є нинішній голова Ради НСНУ, керівник Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, голова фракції "Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО та Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як відомо, 31 березня відбудеться з’їзді партії, на якому передбачається переобрати лідера партії.

Водночас, нещодавно постійний представник Президента у парламенті, екс-міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ заявив, що Конституція забороняє Президенту В.ЮЩЕНКУ очолити партію НСНУ.

«Це не просте питання, оскільки Конституція України забороняє Президенту обіймати керівні посади в об’єднаннях громадян », - сказав він.