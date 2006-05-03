Ющенко домовився з Адамкусом про пам`ятник Шевченку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Литовської Республіки Валдас АДАМКУС сьогодні на зустрічі у Вільнюсі обговорили європейські прагнення України та стан українсько-литовських відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після завершення зустрічі повідомила прес-секретар Президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, головними темами розмови президентів стали обговорення проведення завтра у Вільнюсі конференції «Спільне бачення спільного сусідства», питання двостороннього співробітництва, тема євроатлантичних прагнень України.

В.АДАМКУС привітав В.ЮЩЕНКА з проведенням в Україні демократичних парламентських виборів і наголосив на тому, що європейські країни констатують, що Україна стала взірцем проведення таких виборів.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО подякував В.АДАМКУСУ за підтримку європейських і євроатлантичних прагнень України, а також поінформував литовського колегу про післявиборчу ситуацію в Україні, про хід переговорів між політичними силами, які зараз відбуваються, і висловив сподівання, що у першій половині червня в Україні буде сформовано новий уряд.

Обидва президента дали високу оцінку рівню двосторонніх українсько-литовських відносин.

Також В.ЮЩЕНКО запросив В.АДАМКУСА відвідати в цьому році Україну з офіційним візитом. Глава Української держави зазначив, що зараз українська сторона чекає на візит прем’єр-міністра Литви, і висловив сподівання, що під час цього візиту буде підписана міжурядова двостороння угода про економічне і наукове співробітництво.

Крім того, В.ЮЩЕНКО запросив В.АДАМКУСА взяти участь у самміті країн ГУАМ, який відбудеться у Києві в травні цього року.

Також президенти обговорили ініціативу української сторони відкрити пам’ятник Тарасу Шевченку в Литві. В.АДАМКУС підтримав зазначену ініціативу, повідомила І.ГЕРАЩЕНКО.