Костенко: не видно, щоб коаліція збиралася розпадатися

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що на сьогодні проведення дострокових парламентських виборів можливе лише під тиском громадськості.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

“Якщо виборець скаже, що він не хоче терпіти далі знущання над собою, то, дійсно, виборець може сказати “ні” такій Верховній Раді”, - наголосив Ю.КОСТЕНКО.

За його словами, УНП виступала за проведення дострокових виборів до ВР ще влітку минулого року, коли антикризова коаліція не змогла сформувати уряд у терміни, визначені Конституцією України. При цьому лідер УНП нагадав, що Президент Віктор ЮЩЕНКО не використав цю можливість.

За словами Ю.КОСТЕНКА, на сьогодні у Президента немає можливості розпустити Верховну Раду. Він нагадав, що згідно з Конституцією Президент має право розпустити Верховну Раду у випадку не ухвалення бюджету або якщо коаліція розпадеться.

“Не видно, щоб нинішня коаліція збиралася розпадатися. Вона, навпаки, укріплюється... Щодо бюджету, то навіть самий антинародний бюджет якщо буде ухвалено, то Президент навряд чи зможе розпустити таку Верховну Раду”, - сказав Ю.КОСТЕНКО.

У зв’язку з цим, наголосив він, “залишається одне джерело – це український громадянин”.