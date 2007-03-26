Рейтинг політичних партій (дані Центру Разумкова)

Найбільшою електоральною підтримкою громадян України на сьогодні користуються три політичні сили – Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко та блок “Наша Україна”.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 3 березня 2007 року.

Зокрема, якби найближчим часом проводилися вибори до Верховної Ради, 18,6% опитаних впевнено проголосували б за Партію регіонів, а ще 18,1% відповіли, що, ймовірно, можуть за неї проголосувати. При цьому 15,4% готові віддати свої голоси за БЮТ, а 19,8% - скоріше за все також підтримуватимуть цю політичну силу. Крім того, серед опитаних виявилося 7,3% тих, хто готовий проголосувати за “Нашу Україну” і 18,0% тих, хто ймовірно може за неї проголосувати.

Дещо нижчим є електоральний потенціал двох провідних лівих партій − КПУ та СПУ. Зокрема, тих, хто однозначно голосуватиме за КПУ, виявилося 5,5%, а тих, хто схиляється віддати свої голоси за цю політичну силу - 9,9%. При цьому, за СПУ готові проголосувати - 3,3% респондентів, а тих, хто ймовірно може за неї проголосувати - 11,7%.

При цьому, у випадку створення блоку „Українська правиця”, до складу якого ввійшли б Українська Народна Партія та Народний Рух України, впевненість у підтримці його на виборах висловили 3,1% опитаних. Ще 10,7% відповіли, що, ймовірно, можуть за нього проголосувати.

При розширенні складу цього блоку, зокрема, включенні до нього також Всеукраїнського об’єднання „Свобода”, Української Республіканської Партії "Собор", Конгресу Українських Націоналістів, Партії Християнсько-Демократичний Союз впевненість у підтримці його на виборах висловили 3,7% опитаних, ще 8,9% відповіли, що, ймовірно, можуть за нього проголосувати.

Опитування проводилося в усіх областях, Києві та АР Крим.

Було опитано 2012 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки опитування (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.