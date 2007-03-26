Судді оголосили Луценка чесною людиною

Сьогодні Подільський районний суд Києва задовольнив скаргу колишнього міністра внутрішніх справ, лідера Громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА на постанову Генеральної прокуратури про порушення стосовно нього кримінальної справи за зловживання службовим становищем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні ввечері після судового засідання, що тривало майже 5,5 годин, яке відбулося за відсутності журналістів, повідомив один з адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА Віталій КАСЬКО.

За його словами, суд скасував постанову Генпрокуратури України про порушення стосовно Ю.ЛУЦЕНКА кримінальної справи “і відмовив у порушенні кримінальної справи за відсутності в його діях складу злочину”. Крім того, відповідаючи на запитання, В.КАСЬКО не виключив, що Генпрокуратура оскаржуватиме постанову суду в апеляційному порядку.

Тим не менш, на переконання адвокатів “позиція Генпрокуратури є дуже слабкою” в питанні аргументації порушення кримінальної справи та наявності в ній вагомих доказів.

У свою чергу, представники Генпрокуратури в суді старший прокурор Ілля ДОВГАНЬ та старший слідчий з особливо важливих справ Андрій МЕДВЕДЄВ сказали, що апеляцію на постанову суду буде подано.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Генеральна прокуратура порушила щодо Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу, а саме ч.3 ст.364 – зловживання владою і ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження із зброєю і боєприпасами).

20 березня слідчі Генпрокуратури сім годин проводили обшук у квартирі Ю.ЛУЦЕНКА. Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що обшук пов`язаний із розслідуванням кримінальної справи, порушеної за фактом зловживання Ю.ЛУЦЕНКОМ службовим становищем.

21 березня Подільський райсуд Києва призупинив досудове слідство Генпрокуратури у кримінальній справі проти Ю.ЛУЦЕНКА для з`ясування законності її порушення.

Сьогодні за клопотанням представників Генеральної прокуратури суд прийняв рішення розглядати скаргу Ю.ЛУЦЕНКА щодо порушення стосовно нього кримінальної справи без представників ЗМІ.