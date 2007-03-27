Янукович розпочав візит до Брюсселя

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ розпочав одноденний робочий візит до Брюсселя.

Як передає кореспондент УНІАН в ході візиту прем’єр планує зустрітися з Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, провести робочий ланч з Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.

О другій половині дня передбачені зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з Президентом Європарламенту Хансом-Гертом ПОТТЕРІНГОМ та півторагодинна дискусія з членами Комітету закордонних справ Європарламенту.

В ході візиту В.ЯНУКОВИЧА планується підписання Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (УПС) про приєднання Республіки Болгарія та Румунії до УПС, а також Угоди між Україною та ЄС про торгівлю текстильними виробами.

Сьогодні ж ввечері прем’єр планує повернутися до Києва.

До складу делегації входять міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО, народні депутати.

Як повідомляв УНІАН, депутати Європарламенту за день до візиту В.ЯНУКОВИЧА не виключали можливості його участі в урочистому відкритті фотовиставки “Невідомий геноцид” в Європарламенті, яка розповідає про Голодомор в Україні 1932-1933 років, однак офіційною програмою прем’єра, це поки не передбачено.