Ющенко близько години провів у Конституційному суді

Керівник інформаційної служби Секретаріату Президента Лариса Мудрак підтвердила інформацію про зустріч Президента країни Віктора Ющенка з суддями Конституційного суду.

Ющенко прибув до КС сьогодні близько 9 години ранку. Його зустріли декілька сотень чоловік, які вимагали від Президента не чинити тиск на суддів КС. Біля входу в КС стояло невелике міліційне оточення.

Зустріч тривала близько години.

Вчора, прес-служба Президента заявила, що зустріч Ющенка з судями КС не планується.

За матеріалами Главреда