Ющенко близько години провів у Конституційному суді
10:50, 27 березня 2007Політика
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Мудрак підтвердила інформацію
Керівник інформаційної служби Секретаріату Президента Лариса Мудрак підтвердила інформацію про зустріч Президента країни Віктора Ющенка з суддями Конституційного суду.
Ющенко прибув до КС сьогодні близько 9 години ранку. Його зустріли декілька сотень чоловік, які вимагали від Президента не чинити тиск на суддів КС. Біля входу в КС стояло невелике міліційне оточення.
Зустріч тривала близько години.
Вчора, прес-служба Президента заявила, що зустріч Ющенка з судями КС не планується.
За матеріалами Главреда
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