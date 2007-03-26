Регіонали звинувачують Ющенка в телепортації Конституційного Суду

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, член фракції Партії регіонів Григорій ІЛЛЯШОВ заявляє про тиск Президента України Віктора ЮЩЕНКА на суддів Конституційного Суду.

Про це йдеться в заяві Г.ІЛЛЯШОВА, розміщеній на сайті Партії регіонів.

Г.ІЛЛЯШОВ стверджує, що В.ЮЩЕНКО “зібрав у себе суддів Конституційного Суду України й веде з ними розмови з приводу справ або справи, що знаходиться у провадженні Конституційного Суду України”. За словами депутата, членам комітету стало відомо, що «сьогодні, тільки що Президент України зібрав у себе суддів Конституційного Суду України».

«Ми в Комітеті Верховної Ради з питань правової політики, який є профільним парламентським комітетом у сфері забезпечення реалізації повноважень Конституційним Судом України, глибоко обурені тим, що відбувається», - підкреслив голова комітету.

За його словами, «Президент не мав права цього робити. Це – форма тиску на суддів при здійсненні ними своїх повноважень».

Г.ІЛЛЯШОВ вважає, що Президент України вже реалізував свою встановлену законом квоту, призначивши шість суддів Конституційного Суду. «На цьому його повноваження у сфері організації діяльності органу конституційної юрисдикції вичерпані», - сказав Г.ІЛЛЯШОВ. За його словами, Конституційний Суд України має чітко певне місцезнаходження, й, згідно із законом, саме за місцем знаходження Конституційного Суду, а не в якому-небудь іншому місці, готуються й затверджуються його рішення та висновки.

«Більш того, судді Конституційного Суду України при здійсненні своїх повноважень є незалежними й підкоряються тільки Конституції України, керуються тільки діючими законами України, окрім законів або їх окремих положень, які є предметом розгляду Конституційним Судом України», - нагадує голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

У той же час, в прес-службі Президента України УНІАН заявили, що зустрічі В.ЮЩЕНКА з суддями Конституційного Суду України не було й не планується.