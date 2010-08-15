У Севастополі відкрився фестиваль православної пісні

У Севастополі з 14 по 28 серпня проходить VII Міжнародний фестиваль православної пісні «Небо слов`ян».

Як передає кореспондент УНІАН, на фестивалі виконуються пісні, присвячені історії, традиціям слов’янських народів, їх єдності.

У програмі фестивалю, зокрема, духовно-просвітницькі походи по древніх містечках і монастирях гірського Криму. Учасники виступлять з концертами на кораблях і в частинах Чорноморського флоту РФ і ВМС України, покладуть квіти до меморіальних споруд Севастополя, здійснять паломництва до кримських православних святинь, а також візьмуть участь в хресній ході і богослужіннях.

21 серпня на відкритій естраді Приморського бульвару відбудеться гала-концерт фестивалю.

Захід відбувається за благословенням митрополита Сімферопольського і Кримського владики ЛАЗАРЯ (Швеця), єпископа Виборзького НАЗАРІЯ (Лавриненка), вікарія Санкт-Петербурзької єпархії, намісника Олександро-Невської Лаври.

Довідка УНІАН. Вперше фестиваль авторської пісні «Небо слов’ян» відбувся у Вітебську у 2004 році.