ТВі радить Герман не дивуватися, а працювати

Телеканал ТВі радить заступнику глави Адміністрації Президента Ганні ГЕРМАН створити в АП дієздатну службу моніторингу інформації, що з’являється в засобах масової інформації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТВі.

Коментуючи реакцію Г.ГЕРМАН з приводу того, як телеканалу вдалося дізнатися про листа екс-Президента Польщі Леха ВАЛЕНСИ на адресу глави Української держави Віктора ЯНУКОВИЧА раніше, ніж цей лист був офіційно переданий Посольству України в Польщі, у прес-службі ТВі нагадали, що у повідомленні на своєму офіційному сайті канал посилається на інформацію агенції AFP. За повідомленням прес-служби телеканалу, про лист Л.ВАЛЕНСИ та його зміст AFP повідомив голова Інституту Леха ВАЛЕНСИ Пьотр ГУЛЧИНСЬКИЙ.

У зв’язку з цим у прес-службі ТВі зазначили, що телеканал має власну службу моніторингу ЗМІ, зокрема закордонних, і порадили Г.ГЕРМАН створити у структурі АП подібний відділ, аби у подальшому не пропускати новин, які становлять інтерес для Президента України.

“Про цю новину вже давно дізнався увесь світ, а пані ГЕРМАН досі чекає листів”, – зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня прес-служба телеканалу ТВі повідомила, що нобелівський лауреат миру, колишній президент Польщі Л.ВАЛЕНСА адресував Президенту України Вікторові ЯНУКОВИЧУ листа, в якому висловив своє занепокоєння «погіршенням ситуації зі свободою слова в Україні».

Як повідомила прес-служба ТВі, листа Л.ВАЛЕНСИ Президентові України було передано через Посольство України у Варшаві.

За словами голови Інституту Леха Валенси П.ГУЛЧИНСЬКОГО, нобелівський лауреат миру і відомий борець за громадянські права у листі, зокрема, висловлює «стурбованість повідомленнями, що надходять з України, про те, що два телеканали – «5 канал» і ТВі – позбавляють ліцензій».

16 серпня Г.ГЕРМАН висловила здивування з приводу того, що телеканал ТВі оприлюднив інформацію про зміст листа Л.ВАЛЕНСИ до В.ЯНУКОВИЧА раніше, ніж це послання було офіційно передане у Посольство України в Польщі.