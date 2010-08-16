Герман закликає не спекулювати ім’ям Валенси

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН закликає не спекулювати ім’ям легендарного колишнього Президента Польщі Леха ВАЛЕНСИ.

Як йдеться в переданому УНІАН коментарі Г.ГЕРМАН, «14 серпня в засобах масової інформації, зокрема, на сайті ТВі, з’явилася інформація про листа, який Лех ВАЛЕНСА написав Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ. Президент України виявив зацікавлення змістом листа. Але самого послання ніде не виявилося”.

Як розповіла Г.ГЕРМАН, “ми телефонували в Посольство України в Польщі, в Посольство Польщі в Україні. Але там нічого не знали про листа Л.ВАЛЕНСИ”.

Нарешті, відзначила заступник глави АП, “16 серпня на наше прохання Надзвичайний і Повноважний посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ зателефонував у фонд Леха ВАЛЕНСИ і там йому сказали, що лише сьогодні, себто 16 серпня, о 16 год. такий лист був переданий Посольству України в Варшаві”.

“Виникає питання – якщо 14 серпня лист Л.ВАЛЕНСИ ще нікому не надходив, ніхто його не читав, чому інформація про зміст цього листа з’явилася на сайті ТВі? Що це – організована наспіх акція? Яка її мета? І чи сам легендарний лідер «Солідарності» достеменно знайомий з суттю справи?”, - запитує Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня прес-служба телеканалу ТВі повідомила, що нобелівський лауреат миру, колишній президент Польщі Лех ВАЛЕНСА адресував Президенту України Вікторові ЯНУКОВИЧУ листа, в якому висловив своє занепокоєння «погіршенням ситуації зі свободою слова в Україні».

Як повідомила прес-служба ТВі, лист Л.ВАЛЕНСИ Президенту України було передано через Посольство України у Варшаві.

За словами голови Інституту Леха Валенси Пьотра ГУЛЧИНСЬКОГО, Нобелівський лауреат миру і відомий борець за громадянські права у листі, зокрема, висловлює «стурбованість повідомленнями, що надходять з України, про те що два телеканали – «5 канал» і ТВі – позбавляють ліцензій».