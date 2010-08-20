Експерт: якщо Президент "зсохся", то ніякі поправки не допоможуть

Експерти вважають, що в Україні повноваження Президента залежать не від законів, а від особи, яка зайняла цей пост.

Таку думку висловили експерти в опитуванні, проведеному Інститутом Горшеніна.

В інституті відзначають, що цікавилися думкою експертів щодо значення для країни ухвалення Верховною Радою України Закону «Про основи внутрішньої та зовнішньої політики». У цьому законі, за допомогою внесення поправки народним депутатом від БЮТ, уточнено суть поняття «Національна безпека». Так, до питань, що стосуються національної безпеки, парламент відніс процеси у всіх сферах життя держави: починаючи від питань культури і закінчуючи питаннями, пов`язаними з фондовими ринками. Що, на думку експертів інституту, фактично, привело до істотного розширення повноважень Президента без внесення змін до Конституції.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, політолог Дмитро ВИДРІН вважає, що імідж держави залежить від особи Президента, від підтримки його електоратом і управлінськими структурами. «Імідж залежить не від поправок до закону, а від моральної, реальної, електоральної легітимності влади. Американці говорять: якщо приходить до влади сильний президент, він неминуче розширює свої повноваження внаслідок того, що його суспільна і моральна легітимність така, що вона не може не бути не виражена в якихось додаткових повноваженнях або зафіксованих у законі, або таких, що просто приймаються «де-факто», - зазначив політолог. «Якщо особа Президента дозволяє своєю масивністю, своєю репутацією, своєю електоральною підтримкою доповнювати щось в юридичному полі, то це буде нормально, а якщо Президент – маленький, такий, що зсохнувся у своїх репутаційних можливостях, то які б поправки, що розширюють повноваження, додатково не вносили, ці повноваження не будуть розширені», - наголосив Д.ВИДРІН. Він вважає, що зараз електоральна підтримка Президента Віктора ЯНУКОВИЧА дозволяє йому вести мову про розширення його повноважень на законодавчому рівні. «Люди підтримали, люди голосували, рейтинг Партії регіонів хай поволі, але зростає. Я думаю, що Президент, як будь-яка нормальна владна людина, не може не скористатися цими тенденціями і ситуацією, що склалася. Тому в даній ситуації деяке розширення його повноважень ніяк не позначиться на репутації внутрішньої й зовнішньої», – вважає Д.ВИДРІН.

Схожу думку висловила і експерт Інституту Горшеніна Наталія КЛАУНІНГ. «Цей приклад показує, що повноваження не даються – вони беруться. Взяти їх можна стільки, скільки ти сам собі дозволяєш – тут все залежить від особи Президента, його команди, його управлінської позиції. Можна мати на вході скільки завгодно повноважень, різних кредитів довіри та інших благ, але не використати їх, що всім нам явно продемонстрував екс-Президент Віктор ЮЩЕНКО. А можна спочатку мати повноважень небагато, але побудувати свою діяльність на новому посту так, щоб добрати ті, яких бракує, що демонструє нам Президент В.ЯНУКОВИЧ», - сказала вона.

Експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України Олександр ПАЛІЙ вважає, що в країні має бути створена цілісна система забезпечення національної безпеки. «Має бути сильний центр ухвалення рішення, але водночас і конкуруючі органи для ухвалення рішень в цій сфері, а цього, на жаль, у нас немає. Це просто збільшення повноважень, але без належної системи контролю це ще і збільшення безвідповідальності», – сказав він. Щодо міжнародного іміджу України, О.ПАЛІЙ висловив думку, що на ньому і так позначилося неконституційне створення парламентської більшості і уряду. «Існує елементарний факт: нинішній уряд абсолютно не відповідає волевиявленню українських громадян (на парламентських виборах 2007 року – УНІАН), і, по суті, є узурпаторським. Я не кажу про Президента – він все ж таки одержав свої 48% або майже 49% голосів. І іноземні держави, і міжнародні організації це розуміють», - додав він.

Президент аналітичного Центру "Відкрита політика" Ігор ЖДАНОВ відзначив, що повноваження Президента визначає лише Конституція: «З точки зору права – це, напевно, нікчемний акт, як висловлюються самі «правовики - конституціалісти», але в умовах політичних пертурбацій, можливо, це спроба – не шляхом внесення змін до Конституції, а шляхом зміни закону – якимсь чином розширити повноваження Президента». Експерт прогнозує, що ця подія буде сприйнята «на ура» громадянським суспільством, політичними партіями, і не тільки опозиційними. «Всі розуміють, що якщо ми відкриємо такий шлях – то це просто призведе до політичної, правової і конституційної нестабільності нашої держави, і всі розуміють, що закон змінити легше, ніж Конституцію», – сказав І.ЖДАНОВ. Крім того, він вважає, що міжнародне співтовариство негативно сприйме такий факт: «Це фактично – узурпація влади. Не можна собі привласнювати навіть законом ті повноваження, якими Конституцією ти не наділений, тому я думаю, що така ситуація буде різко негативно сприйнята і за кордоном», – вважає І.ЖДАНОВ.