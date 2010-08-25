Азаров розпереживався за світову економіку

Український уряд турбує зниження темпів відновлення світової економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Відновлення світової економіки після хвилі кризи уповільнилося, й це не може нас не турбувати, оскільки економіка України глибоко інтегрована в світову», - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, він зазначив, що Федеральна резервна система США продовжила дію нульових процентних ставок і направила додаткові ресурси на викуп проблемних боргів. «Це пов`язано, в першу чергу, з уповільненням темпів відновлення промислового виробництва й створення робочих місць у США», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він зазначив, що різко скоротилися темпи зростання економіки в Японії. Крім того, в червні зафіксоване падіння промвиробництва в єврозоні, зокрема у Франції на 1,6%, у Німеччині на 0,5%.

Також М.АЗАРОВ відзначив, що окрім Греції, яка планує скоротити витрати більш ніж на 10% ВВП, скорочення витрат планує провести Іспанія на 8% ВВП, Португалія – близько 7% ВВП, Велика Британія – на 6% ВВП, Бельгія – на 5% ВВП, Франція – на 4,5% ВВП, Німеччина – на 3% ВВП.

«Тобто, достатньо успішні країни Європи проводять політику бюджетної консолідації та оптимізації, оскільки розуміють необхідність таких кроків на фоні затяжних кризових явищ», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що Україна також скоротила обсяг витрат шляхом корегування бюджету й для стабілізації фінансової ситуації відновила співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

При цьому він нагадав, що в бюджеті 2011 року, робота над яким завершується, витрати буде оптимізовано.