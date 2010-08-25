Азаров розпереживався за світову економіку
Бо "економіка України глибоко інтегрована"
Український уряд турбує зниження темпів відновлення світової економіки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
«Відновлення світової економіки після хвилі кризи уповільнилося, й це не може нас не турбувати, оскільки економіка України глибоко інтегрована в світову», - сказав М.АЗАРОВ.
Зокрема, він зазначив, що Федеральна резервна система США продовжила дію нульових процентних ставок і направила додаткові ресурси на викуп проблемних боргів. «Це пов`язано, в першу чергу, з уповільненням темпів відновлення промислового виробництва й створення робочих місць у США», - сказав М.АЗАРОВ.
Також він зазначив, що різко скоротилися темпи зростання економіки в Японії. Крім того, в червні зафіксоване падіння промвиробництва в єврозоні, зокрема у Франції на 1,6%, у Німеччині на 0,5%.
Також М.АЗАРОВ відзначив, що окрім Греції, яка планує скоротити витрати більш ніж на 10% ВВП, скорочення витрат планує провести Іспанія на 8% ВВП, Португалія – близько 7% ВВП, Велика Британія – на 6% ВВП, Бельгія – на 5% ВВП, Франція – на 4,5% ВВП, Німеччина – на 3% ВВП.
«Тобто, достатньо успішні країни Європи проводять політику бюджетної консолідації та оптимізації, оскільки розуміють необхідність таких кроків на фоні затяжних кризових явищ», - сказав М.АЗАРОВ.
При цьому він зазначив, що Україна також скоротила обсяг витрат шляхом корегування бюджету й для стабілізації фінансової ситуації відновила співпрацю з Міжнародним валютним фондом.
При цьому він нагадав, що в бюджеті 2011 року, робота над яким завершується, витрати буде оптимізовано.