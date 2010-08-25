Наливайченко: люди оцінять підвищення ціни на газ на місцевих виборах

Координатор Громадської ініціативи «Оновлення країни» Валентин Наливайченко закликав українців на місцевих виборах дати оцінку нинішній владі. Про це він заявив в ефірі Радіо «Свобода», відповідаючи на запитання слухачів стосовно підвищення ціни на газ.

«Оновлення країни» одразу займало конкретну позицію і гостро критикувало угоди, які укладалися нинішнім урядом, нібито що буде збережена низька ціна на газ, а за це треба віддати 18 тисяч гектарів української землі. Те, що це брехня, ми тоді вже говорили, ще тоді вимагали, щоб уряд цього не робив. Уряд пішов на ці кроки. Тепер це відповідальність уряду», - сказав Наливайченко.

Він також вважає, що слід «вимагати від уряду повернутися до цін, які обіцялися».

«Якщо цей уряд не здатен визнавати свої помилки, він має йти у відставку. Саме так діють відповідальні політики і саме так ми, як громадяни України, будемо голосувати, оцінюючи їхню роботу», - наголосив координатор «Оновлення країни».