Третьяков упевнений, що на Майдані будуть всі лідери опозиції

14:43, 29 березня 2007
Політика
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Про це повідомила прес-служба Нашої України

Олександр ТРЕТЬЯКОВНародний депутат України, член фракції „Наша Україна” Олександр ТРЕТЬЯКОВ упевнений, що на спільному мітингу опозиції 31 березня у Києві зберуться всі лідери об’єднаної опозиції.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, О.ТРЕТЬЯКОВ також висловив переконання, що у суботу мітинг об’єднаної опозиції “Геть зРаду!” пройде мирним шляхом і на нього зберуться всі, кому не байдуже майбутнє України.

 

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