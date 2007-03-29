Тимошенко вручили в Парижі ”мужню пташку” (фоторепортаж)

Із Франції лідер БЮТ Юлія Тимошенко привезла відзнаку “За політичну мужність” від авторитетного французького журналу “Міжнародна політика”.

Під час церемоніі вручення нагороди в Університеті Сорбонна засновник відзнаки Патрік Вайсман підкреслив, що журнал таким чином вшановує значні заслуги Тимошенко в розвитку демократії в Україні. За його словами, останнього разу цю нагороду отримав у 2004 році Папа Римський Іоан Павло II.

Юлія Володимирівна відповіла на це, що справжньою перемогою для неї буде незалежна, вільна європейська Україна.

І хоча лідерку БЮТ у Франції приймали не на такому високому рівні, як у США, Тимошенко все одно скористалася нагодою висловити свої думки з приводу розвитку української демократії, взаємин коаліції та опрозиції, перспектив приєднання України до ЄС, культурного партнерства...

Паралельно дістав на горіхи й Президент Віктор Ющенко, у якого на думку Тимошенко "є всі підстави підписати указ про розпуск ВР та дострокові парламентські вибори", але який цього не робить. Уряд, одним із показників діяльності якого Тимошенко вважає "вбивства, які так часто трапляються останнім часом". Та особисто міністр внутрішніх справ Василю Цушку, який, як вважає лідер БЮТ, зосередився "на можливих акціях протесту громадян та методах боротьби з ними, а не на контролі за криміногенною ситуацією в Україні".

Важко сказати, чи насправді зацікавили ці суто українські месиджі високоповажних співрозмовників Тимошенко, проте заперечувати вони не стали.