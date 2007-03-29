Тимошенко вручили в Парижі ”мужню пташку” (фоторепортаж)
Церемонія відбулася в Сорбонні
Із Франції лідер БЮТ Юлія Тимошенко привезла відзнаку “За політичну мужність” від авторитетного французького журналу “Міжнародна політика”.
|Відзнаку “За політичну мужність” Юлии Тимошенко вручил авторитетний французький журнал “Міжнародна політика”.
Під час церемоніі вручення нагороди в Університеті Сорбонна засновник відзнаки Патрік Вайсман підкреслив, що журнал таким чином вшановує значні заслуги Тимошенко в розвитку демократії в Україні. За його словами, останнього разу цю нагороду отримав у 2004 році Папа Римський Іоан Павло II.
|Почесну нагороду Тимошенко отримувала у стінах знаменитого Університету Сорбонна в Парижі.
Юлія Володимирівна відповіла на це, що справжньою перемогою для неї буде незалежна, вільна європейська Україна.
|Тимошенко продемонструвала журналістам отриману нагороду
І хоча лідерку БЮТ у Франції приймали не на такому високому рівні, як у США, Тимошенко все одно скористалася нагодою висловити свої думки з приводу розвитку української демократії, взаємин коаліції та опрозиції, перспектив приєднання України до ЄС, культурного партнерства...
|Засновник відзнаки ”За політичну мужність” професор Патрік Вайсман зазначив, що журнал таким чином вшановує значні заслуги Тимошенко в розвитку демократії в Україні. За його словами, останнього разу цю нагороду отримав у 2004 році Папа Римський Іван Павло II.
Паралельно дістав на горіхи й Президент Віктор Ющенко, у якого на думку Тимошенко "є всі підстави підписати указ про розпуск ВР та дострокові парламентські вибори", але який цього не робить. Уряд, одним із показників діяльності якого Тимошенко вважає "вбивства, які так часто трапляються останнім часом". Та особисто міністр внутрішніх справ Василю Цушку, який, як вважає лідер БЮТ, зосередився "на можливих акціях протесту громадян та методах боротьби з ними, а не на контролі за криміногенною ситуацією в Україні".
| На зустрічі з головою сенату Франції Крістіаном Понселе Тимошенко наголосила, що значну перспективу має програма привілейованого партнерства, яку цілком реально укласти між ЄС та Україною.
|На зустрічі з Тимошенко лідер французського парламенту та міністр культури погодилися, що програма привілейованого партнерства має значну перспективу, та її цілком реально укласти між ЄС та Україною.
Важко сказати, чи насправді зацікавили ці суто українські месиджі високоповажних співрозмовників Тимошенко, проте заперечувати вони не стали.
|Лідер БЮТ Юлія Тимошенко під час зустрічі з міністром культури та комунікацій Франції Рено Донедьо де Вабром (праворуч) говорила, що Україна може запозичити французький досвід у сфері культури. Як приклад вона привела діючу у Франції програму державного страхування, при якій художники одержують державну допомогу в період між діючими контрактами.
|Також під час зустрічі лідера БЮТ з міністром культури Франції обговорювалися перспективи проведення в Україні масштабних міжнародних акцій на кшталт “культурного Давосу”. “Це близько обом нашим країнам”, - підкреслила Тимошенко.
Фото Олександра Прокопенка, УНІАН
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