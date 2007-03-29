Ющенко хоче або остудити гарячі голови або призначити дострокові вибори

Парламент України кінець-кінцем має стати відповідальним за свої дії. Про це Президент України Віктор Ющенко заявив на прес-конференції у Луганську.

Президент нагадав, що 2006 року відповідно до нової редакції Конституції були проведені вибори на пропорційній (партійній) основі до Верховної Ради. Виходячи з того, що вибори ведуться на пропорційній основі, автори конституції передбачили спосіб формування парламентської більшості – на базі коаліції фракцій. А регламент ВР передбачає фракційні процедури формування коаліції, підкреслив Ющенко.

Коментуючи нинішні спроби парламентських фракцій – членів більшості “запровадити” процедури персонального членства у коаліції, Ющенко сказав: “Я знаю, якою була ціна питання (за змішаної схеми виборів) для багатьох скалічених душ народних депутатів”, нагадавши, що саме за змішаної схеми парламентська більшість формувалася за рахунок фракційного та індивідуального членства.

Президент попросив журналістів дивитися на процеси у парламенті не тільки як на порушення Конституції – “це процес узурпації влади”, підкреслив Ющенко.

Чи можна вийти з ситуації, що склалася у парламенті? “Є два варіанти”, - сказав Ющенко. “Бажаний сьогодні – остудити гарячі голови й привести всі дії по формуванню парламентської більшості у відповідність до Конституції”.

“Другий – якщо комусь це (перший варіант) здається неприйнятним”, - на такий випадок Президент обіцяє вдатися до відповідних кроків. “Якщо якісь політичні сили претендують на 300 голосів у парламенті, треба міняти правила гри, проводити дострокові вибори, - сказав Ющенко. Та додав: “нехай вони йдуть до виборців і переконують надати їм 300 мандатів”.

Третього шляху не існує, зауважив Президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 березня, на 16.00 у Верховній Раді заплановані збори народних депутатів. Як наголосив перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК сьогодні о 16.00 відбудуться “не збори коаліції, а збори народних депутатів України”.

При цьому він не виключив, що в ході сьогоднішніх зборів народних депутатів буде розглядатися питання про доцільність проведення позапланового засідання Верховної Ради.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи погодилися опозиційні фракції парламенту взяти участь у зборах народних депутатів, А.МАРТИНЮК сказав: «мене це не цікавить».