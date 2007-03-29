Коаліція збирає підписи депутатів на чистих аркушах паперу

Представники фракцій, які входять до антикризової коаліції, проводять реєстрацію в кулуарах Верховної Ради для проведення загальних зборів коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому депутати ставлять свої підписи не на якомусь конкретному бланку, а на звичайних білих папірцях. Зокрема, коаліціянти особисто пишуть своє прізвище, ім’я та по-батькові, вказують номер свого депутатського посвідчення та розписуються.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому реєстрація проводиться на звичайних папірцях, більшість представників коаліції зазначають, що це звичайна формальність.

Водночас, джерело у фракції Партії регіонів повідомило, що підписи збираються для проведення позачергового пленарного засідання.

Разом із тим, заступник голови фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ повідомив, що депутати “збирають підписи під законопроектом, який не дозволить Президентові України розпустити Верховну Раду”. При цьому він не уточнив, які саме норми містяться в даному документі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 березня, на 16.00 у Верховній Раді заплановані збори народних депутатів. Як наголосив перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК сьогодні о 16.00 відбудуться “не збори коаліції, а збори народних депутатів України”.

При цьому він не виключив, що в ході сьогоднішніх зборів народних депутатів буде розглядатися питання про доцільність проведення позапланового засідання Верховної Ради.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи погодилися опозиційні фракції парламенту взяти участь у зборах народних депутатів, А.МАРТИНЮК сказав: "мене це не цікавить".