Третьяков заявляє, що де-факто Ющенко є і буде лідером Нашої України

Народний депутат (фракція “Наша Україна”) Олександр ТРЕТЬЯКОВ вважає, що хоч би хто був лідером партії «Наша Україна» де-юре, де-факто її справжнім лідером є і залишиться Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Зокрема, в інтерв`ю журналу “Фокус” напередодні з`їзду “Нашої України”, який відбудеться 31 березня, О.ТРЕТЬЯКОВ відзначив, що Конституція забороняє Президентові обіймати керівні посади в об`єднаннях громадян. “Але абсолютно зрозуміло: хоч би на якій посаді був Віктор ЮЩЕНКО, хоч би який формальний статус був у нього в партії, він є і залишається справжнім лідером «Нашої України», - наголосив О.ТРЕТЬЯКОВ.

Відповідаючи на запитання, кого він бачить лідером партії, депутат назвав Юрія ЛУЦЕНКА, Вячеслава КИРИЛЕНКА або Романа БЕЗСМЕРТНОГО. При цьому, за словами О.ТРЕТЬЯКОВА, “оптимальним варіантом” була б кандидатура Р.БЕЗСМЕРТНОГО.

Водночас, у конфігурації, якщо головою партії стане Ю.ЛУЦЕНКО, то Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, на думку О.ТРЕТЬЯКОВА, повинен бути головою виконкому партії.