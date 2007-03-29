Мартинюк звинуватив Нашу Україну у тиску на Ющенка

Перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК звинувачує партію “Наша Україна” у тиску на Президента Віктора ЮЩЕНКА у питанні розпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на загальних зборах депутатів у ВР.

Як доказ А.МАРТИНЮК зачитав телефонограму керівництва НСНУ до керівників регіональних організацій партії. Зокрема, в цій телефонограмі вказується, що керівники регіональних організацій НСНУ мають забезпечити подачу позовних заяв у суди громадянами України відносно бездіяльності Президента України щодо розпуску парламенту.

Крім того, за словами А.МАРТИНЮКА, до 30 березня НСНУ має забезпечити прийняття рішень місцевих рад з вимогою до Президента України розпустити ВР.

Також у телефонограмі вказується, що такі рішення місцевих рад мають бути направлені до Секретаріату Президента.

Згідно з телефонограмою, до Секретаріату Президента також мають надійти телеграми від членів НСНУ з вимогою проведення дострокових парламентських виборів.

А.МАРТИНЮК також зачитав зразки таких телеграм, позовних заяв і рішень міських рад.

При цьому А.МАРТИНЮК вкотре наголосив, що Президент не має жодних підстав для розпуску ВР. Він висловив сподівання, що В.ЮЩЕНКО при прийнятті будь-яких рішень буде керуватися виключно Конституцією України.

А.МАРТИНЮК також нагадав, що згідно зі ст. 90 Конституції України до прийняття рішення щодо розпуску ВР Президент має провести з цього питання консультації з головою ВР, лідерами депутатських фракцій. “До нинішнього моменту таких консультацій не було, і звернення Президента до керівництва Верховної Ради також не було”, - сказав він.

У зв’язку з цим, вважає А.МАРТИНЮК, не може бути указу про розпуск Верховної Ради.

При цьому він зачитав проект указу про розпуск ВР, який був оприлюднений рядом ЗМІ і начебто підготовлений головою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ.