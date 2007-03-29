Ющенко пережив болючі удари і відкрив двері

17:31, 29 березня 2007
Політика
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Президент прогнозує радикальне оновлення

Віктор ЮЩЕНКО Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що з’їзд «Народного Союзу Наша Україна» радикально оновить партію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Луганську.

В.ЮЩЕНКО прогнозує, що з’їзд 31 березня пройде в хорошій атмосфері. Він підкреслив, що процеси, які проходили в партії останнім часом, були надзвичайно болючими, тому що удари, які отримала партія, в тому числі і по дискредитації ключових фігур, мали негативні наслідки. «Це була кампанія, направлена на девальвацію демократичних сил, і ставила за мету не посилення демократії, а навпаки», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як зауважив Президент, пройшов час, «ми відкрили двері, хто хотів вийти - вийшли, хто хотів продемонструвати іншу позицію, він її продемонстрував, провели по всій Україні, у всіх партійних організаціях звітно-виборчі конференції”. “Ви побачите радикальне оновлення партії», - пообіцяв він.

За словами В.ЮЩЕНКА, сьогоднішні переговори в демократичному колі дають підстави говорити, що учасники цих переговорів будуть коректно ставитись до своїх партнерів, і не буде повторення минулого, як було декілька років тому.

В.ЮЩЕНКО вважає, що “Народний Союз Наша Україна” з честю пройшов це випробування.

Говорячи про вибори голови партії, В.ЮЩЕНКО запевнив, що вони відбуватимуться у демократичний спосіб - прямими виборами на з’їзді. Він запевнив, що не буде нав’язувати з’їзду жодної кандидатури. “Я не буду тим почесним головою партії, який іде на з’їзд і тримає у портфелі кандидатуру, яку з’їзду нав’яжуть», - сказав Президент, наголосивши на необхідності колективної відповідальності членів партії за того, кого вони обирають.

Водночас, В.ЮЩЕНКО так і не сказав, чи очолить він НСНУ.

 

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