Макаренка лишили за гратами

Апеляційний суд Києва визнав правомірним рішення Печерського районного суду столиці про продовження до 10 жовтня арешту колишнього голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА, який обвинувачується у незаконному розмитнені 11 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні проголосила колегія Апеляційного суду Києва.

Таким чином суд не задовольнив апеляційну скаргу адвокатів обвинуваченого, які просили обрати для свого підзахисного іншу міру запобіжного заходу, не пов’язану з триманням його під вартою.

Як пояснював суду адвокат А.МАКАРЕНКА Євген СОЛОДКО, суд першої інстанції, подовжуючи термін арешту для А.МАКАРЕНКА, не врахував і не дослідив низку обставин, які вказують на невинність його підзахисного.

Крім того, адвокат звернув увагу суду на те, що група слідчих СБУ у складі 4 осіб мали достатньо часу, щоб впродовж 5 місяців з моменту порушення кримінальної справи - спочатку за фактом незаконних дій невідомих осіб із 11 млрд. кубометрів газу, а потім порушеної стосовно А.МАКАРЕНКА - провести всі необхідні слідчі дії, зокрема допитати 30 свідків, вилучити і вивчити необхідні документи, які можуть слугувати доказами, встановити всіх причетних осіб до скоєння злочину тощо.

Натомість, за словами Є.СОЛОДКО, слідчі цього не зробили і навпаки - через це звернулися з поданням про продовження терміну арешту А.МАКАРЕНКА, щоб виконати окреслене коло процесуальних дій.

Тим не менше, колегія суддів, виносячи ухвалу, зауважила, що під час дослідження в судовому засіданні матеріалів справи не було знайдено істотних порушень Кримінально-Процесуального кодексу України судом першої інстанції при обранні обвинуваченому запобіжного заходу, а тому залишила рішення суду в силі.

Крім того, в ході судового засідання сторона захисту А.МАКАРЕНКА звернулася до суду з клопотанням перенести судове засідання у зв’язку з тим, що обвинувачений виявив бажання бути присутнім в залі суду, про що через свого адвоката передав до канцелярії суду відповідну заяву. Втім, суд відхилив це клопотання, мотивувавши свої дії тим, що обвинувачений мав подавати відповідну заяву щодо своєї присутності на процесі не через адвоката, а через канцелярію слідчого ізолятора.

Враховуючи такі аргументи, адвокати А.МАКАРЕНКА заявили клопотання про відвід всьому складу колегії суду, оскільки вони, виносячи рішення по попередньому клопотанню, посилалися на неіснуючі норми закону. Однак суд, порадившись в нарадчій кімнаті, відхилив і це клопотання сторони захисту А.МАКАРЕНКА.