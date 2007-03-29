Зварич не розкидався би імпічментами як дешевою монетою

Імпічмент Президентові України може бути оголошений, якщо у його діях буде встановлено склад злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу представник Президента у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ.

“Імпічмент проводиться виключно у тому випадку, якщо встановлено склад злочину у діях Президента", - зазначив він.

За словами Р.ЗВАРИЧА, у відповідності до Конституції, факт споєння злочину Президентом може встановити лише Верховний Суд. Р.ЗВАРИЧ наголосив, що для цього необхідно, щоб Верховна Рада звинуватила Президента у скоєнні злочину.

Він зазначив, що в будь-якому іншому випадку використовувати імпічмент з політичних міркувань є нонсенсом.

“Я б не легковажив з цим поняттям і не розкидався б ним, як дешевою монетою", - сказав Р.ЗВАРИЧ.