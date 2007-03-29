Мороз сказав китайцям, що хтось дуже впоперек читає Конституцію

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ впевнений, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не підпише жодних указів про розпуск парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він заявив сьогодні у Пекіні, коментуючи на прохання журналістів інформацію, яка з’явилася в Інтернет–виданнях про нібито існування указу про розпуск парламенту. Зокрема, О.МОРОЗ сказав: «Я переконаний, що Президент ніколи не підпише документ, подібний за цей, документ авантюрного змісту».

Він повідомив, що знайомий з текстом так званого “указу”. При цьому О.МОРОЗ наголосив, що жодних підстав, аби обґрунтувати розпуск парламенту, немає, оскільки Верховна Рада працює стабільно, повністю дотримуючись Конституції України.

За словами О.МОРОЗА, “хтось дуже впоперек читає Конституцію. Справді, коаліція створюється на фракційній основі, але і Регламент, який, до речі, спирається на Конституцію, передбачає входження депутатів в коаліцію за власним бажанням”. Крім того, зазначив О.МОРОЗ, “це передбачено і в Угоді про створення коаліції, яка теж має юридичну силу, оскільки спирається на Конституцію”.

Окрім того, наголосив він, «мова не йде про створення коаліції чисельністю триста чи чотириста депутатів, мова йде про необхідність голосування за зміни до Конституції у частині підвищення ролі місцевого самоврядування, для чого необхідно триста голосів».

На думку О.МОРОЗА, також непереконливими є аргументи про узурпацію влади однією політичною силою чи урядом. За його словами, якщо йдеться про коаліцію політичних сил, то це компроміс, демократія, а не диктатура і узурпація влади. Він також нагадав, що і Президент України, і прем’єр-міністр, і коаліція, і голова Верховної Ради України робили все для того, щоб коаліція була широкою і в ній були представлені всі політичні сили.

«Якщо є сумніви в тому, варто чи не варто входити до коаліції представникам нинішньої опозиції, то є два варіанти: перший – вони можуть не входити, а голосувати так, як потрібно для суспільства, а, по-друге, можуть увійти до коаліції всією фракцією, і від цього буде тільки користь для нашої держави», - наголосив О.МОРОЗ.