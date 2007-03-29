Мартинюк не хоче писати відповідь турецькому султану

Верховна Рада України достроково припинить повноваження тих місцевих рад, які приймають антиконституційні рішення про звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо розпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час загальних зборів народних депутатів заявив перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, коментуючи наміри ряду місцевих рад направити до Секретаріату Президента свої рішення із закликом достроково розпустити парламент.

«Як хочуть, нехай пишуть», - сказав А.МАРТИНЮК. При цьому він процитував норму Конституції України, згідно з якою органи місцевого самоврядування не мають права приймати рішення про розпуск Верховної Ради. А.МАРТИНЮК також наголосив, що згідно з 85-ю статтею Конституції до повноважень Верховної Ради належить призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування.

«Якщо деякі ради будуть виходити за межі свої конституційних повноважень, то Верховна Рада прийме на основі своїх конституційних повноважень рішення про дострокове припинення повноважень тих рад, які приймають антиконституційні рішення. Якщо вони цього хочуть, то можуть дочекатися», - сказав А.МАРТИНЮК.

Підсумовуючи пропозиції депутатів, які звучали під час загальних зборів, А.МАРТИНЮК наголосив, що коаліція не може вводити мораторій на входження до коаліції нових народних депутатів. Він зазначив, що для цього необхідно змінити регламент роботі всієї коаліції. Крім того, він наголосив, що для коаліції «не самоціль досягти її чисельності у 300 народних депутатів».

А.МАРТИНЮК також вважає недоречним писати відповідь Президенту України на його звернення до Верховної Ради щодо принципів формування коаліції, оскільки, за його словами, це «буде відповідь турецькому султану».

А.МАРТИНЮК також наголосив, що не бачить необхідності у створенні комісії Верховної Ради і Кабінету міністрів для запобігання здійсненню державного перевороту. «Не треба ніяких антиконституційних комітетів», - сказав він. При цьому перший заступник голови Верховної Ради закликав членів коаліції діяти виключно в рамках Конституції і законів.