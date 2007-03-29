Леонід Кучма не братиме участь в акціях протесту

Колишній Президент України Леонід КУЧМА вважає, що нині немає жодних юридичних підстав для розпуску Верховної Ради та проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

На думку Л.КУЧМИ, ніякої кризи в країні немає. За його словами, у відповідності до Конституції у ВР було сформовано більшість, яка потім сформувала уряд, відповідальний за ситуацію в державі.

За словами колишнього Президента, комусь це не подобається, у когось свої плани. «Жодних юридичних підстав для проведення дострокових парламентських виборів немає», - сказав Л.КУЧМА.

Відповідаючи на питання журналістів, чи можливе сьогодні повторення Майдану, Л.КУЧМА висловив думку, що сьогодні в країні склалася зовсім інша ситуація. Він нагадав, що у 2004 році парламент прийняв рішення про те, що вибори Президента були сфальсифіковані. Сьогодні ж, за його словами, ситуація інша. Нормально розвивається економіка, уряд Віктора ЯНУКОВИЧА не впливає на ринкові економічні процеси.

Л.КУЧМА підкреслив, що акції протесту не принесуть користі країні. Він зауважив, що у такому разі іноземні інвестори не будуть впевнені у стабільності розвитку України і не захочуть вкладати кошти в нашу економіку.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи зважиться Президент на розпуск парламенту, Л.КУЧМА висловив думку, що не вірить в існування проекту указу глави держави про розпуск парламенту. Він ще раз наголосив, що у Президента немає для цього підстав. «Це буде антиконституційно», - сказав Л.КУЧМА. Він додав, що перед цим Президент має серйозно подумати, а також порадитись з Верховною Радою та Кабінетом міністрів.

За словами Л.КУЧМИ, Президент має розуміти, що це невигідно ні йому, ні країні.