Партія регіонів наймає молодь для поїздки в Київ

У Херсоні представники Партії регіонів наймають молодь місцевих вузів для поїздки на Київ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар обласної організації НСНУ Володимир КОСЮК, до штабу НСНУ сьогодні звернулися двоє студентів Херсонського національного університету і заявили, що невідомі люди, які представилися робітниками штабу Партії регіонів, у приміщенні університету запропонували їм поїхати на найближчі 5 днів до столиці.

Як повідомив В.КОСЮК, за словами студентів, вербувальники запропонували їм по 150 грн. за добу перебування в Києві. Перебування в Києві передбачається не менше 5 днів, а може й більше. Харчування і проживання було обіцяно студентам за рахунок партії. Причому, зазначив В.КОСЮК, їм одразу сказали, що “умови проживання будуть нормальні – не в наметах”. Коли виїзд – поки невідомо, але у суботу вранці необхідно бути вже в столиці, розповів В.КОСЮК.

Хлопців також попередили, якщо у разі згоди їм треба підійти з паспортами за двома адресами в Херсоні і записатися.

За словами В.КОСЮКА, “адреси, які назвали студенти, нам добре відомі: одна – штаб обласної ПР, друга – ветеранська організація, яка активно співпрацює з ПР – Фонд соціальних гарантій військовослужбовців запасу”. Крім того він додав, що за даними НСНУ, беззмінним лідером останньої організації вже не один рік є голова обласної організації ПР та голова обласної ради Володимир ДЕМЬОХІН.

Прес-секретар обласної організації НСНУ також повідомив, що студенти принесли в штаб НСНУ аудіозапис бесіди, який вони зробили за допомогою диктофону, і готові підтвердити свої слова у суді. За словами студентів, наймачі пропонували поїхати до Києва багатьом в університеті, і ніхто їм у цьому не перешкоджав.

Як повідомив кореспонденту УНІАН один із представників обласної організації ПР, який побажав залишитися не незваним, автобуси на Київ справді готуються, але скільки їх буде - невідомо. За його словами, це залежить від кількості людей, які поїдуть. Можливо, на боках автобусів буде написано «Антимайдан», додав він.