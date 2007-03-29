Рада Нашої України визначилась, що робити в суботу

Затверджено порядок денний IV з’їзду

Рада партії “Народний Союз Наша Україна” затвердила порядок денний IV з’їзду, який заплановано на 31 березня. Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, на з’їзді, зокрема, розглядатимуться питання діяльності Ради партії, нова редакція Статуту партії. Також планується обрання керівних органів політичної партії, зокрема, нового складу Ради. З’їзд також має обрати голову партії.

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