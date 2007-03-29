Прихильники Бродського в Блоці Тимошенко не підтримують ідею дострокових виборів
...а про президентські можна подумати
Члени фракції Блоку Юлії Тимошенко від Партії вільних демократів не підтримують ідею проведення дострокових парламентських виборів.
Як повідомили УНІАН в прес-службі лідера Партії вільних демократів Михайла БРОДСЬКОГО, зокрема народний депутат Олексій ДАНІЛОВ «категорично не приймає» ідею дострокових парламентських виборів і відмовляється ставити свій підпис під зверненням до Президента України з вимогою розпустити діючу Верховну Раду і призначити нові вибори до парламенту. Таке звернення до голови держави ініціювала лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, яка запропонувала всім народним обранцям, що входять у опозиційні парламентські фракції, підписатися під листом. «Я можу поставити автограф лише під пропозицією про дострокові президентські вибори», – заявив О.ДАНІЛОВ.
Спроби розпустити парламент і провести дострокові вибори, на думку О.ДАНІЛОВА, лише посилять політичну кризу в країні і підігріють назріваючий конфлікт у суспільстві.
Також проти цієї ініціативи Ю.ТИМОШЕНКО висловився інший член Партії вільних демократів Сергій ПОТІМКОВ. На його думку, впливати на владу, її рішення «можна і потрібно і без дострокових виборів».