Прихильники Бродського в Блоці Тимошенко не підтримують ідею дострокових виборів

Члени фракції Блоку Юлії Тимошенко від Партії вільних демократів не підтримують ідею проведення дострокових парламентських виборів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі лідера Партії вільних демократів Михайла БРОДСЬКОГО, зокрема народний депутат Олексій ДАНІЛОВ «категорично не приймає» ідею дострокових парламентських виборів і відмовляється ставити свій підпис під зверненням до Президента України з вимогою розпустити діючу Верховну Раду і призначити нові вибори до парламенту. Таке звернення до голови держави ініціювала лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, яка запропонувала всім народним обранцям, що входять у опозиційні парламентські фракції, підписатися під листом. «Я можу поставити автограф лише під пропозицією про дострокові президентські вибори», – заявив О.ДАНІЛОВ.

Спроби розпустити парламент і провести дострокові вибори, на думку О.ДАНІЛОВА, лише посилять політичну кризу в країні і підігріють назріваючий конфлікт у суспільстві.

Також проти цієї ініціативи Ю.ТИМОШЕНКО висловився інший член Партії вільних демократів Сергій ПОТІМКОВ. На його думку, впливати на владу, її рішення «можна і потрібно і без дострокових виборів».