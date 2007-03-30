У Нашій Україні назвали головного конкурента Ющенка

Найбільш імовірна кандидатура на посаду голови партії "Наша Україна" – В’ячеслав Кириленко. Про це повідомив у вечірньому ефірі телеканалу "1+1" член політради партії "Наша Україна" Ігор Жданов.

За його словами, регіональні організації в основному висували 2 кандидатури: почесного глави партії, Президента України Віктора Ющенка і лідера фракції "Наша Україна" в парламенті В. Кириленка. І. Жданов відзначив, що якщо В. Ющенко погодиться на таку посаду, більшість, безумовно, підтримає його кандидатуру. Також член політради партії повідомив, що, за його інформацією, Президент буде на з`їзді "Нашої України" 31 березня.

За словами І. Жданова, на засіданні політради звернення партії до глави держави щодо розпуску парламенту було прийняте за основу і буде винесено на обговорення на з`їзді. Він повідомив, що думки членів політради з цього питання розділилися, проте, І.Жданов упевнений, що до розколу партії це не приведе. "Думаю, що ми знайдемо можливість консолідуватися в такий непростий період", - відзначив він. І. Жданов уточнив, що решта дискусій з приводу звернення стосувалася питання, чи є конституційні підстави для розпуску парламенту.

Нагадаємо, вчора Президент України В. Ющенко заявив, що питання про того, хто очолить партію "Народний Союз "Наша Україна" вирішуватиметься тільки колегіально на з`їзді представників цієї політичної сили.

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