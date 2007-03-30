Герман вважає, що будуть проводитись ”квадратні столи”

Радник прем`єр-міністра Ганна Герман в ефірі "5 каналу" закликала Президента України утриматися від радикальних дій і не підписувати Указ про розпуск парламенту.

Вона також повідомила що обговорити шлях виходу із політичної кризи Віктор Ющенко, Віктор Янукович і Олександр Мороз разом зможуть тільки в понеділок - оскільки спікер не встигає повернутися із поїздки до Китаю.

Водночас постійний представник Президента у Верховній Раді Роман Зварич заявляє що сьогоднішні консультації з лідерами фракцій парламенту, які ініціює Віктор Ющенко - останні.

Ганна Герман зокрема зазначила: "Якщо знехтує Конституцією Президент і піде на неконституційний розпуск парламенту, значить це буде означати, що він пішов на державний переворот і він, відповідно, повинен буде відповісти за це перед законом. Якщо Президент і на цей раз не буде рахуватися із половиною України, з нашими виборцями, значить може статися в Україні страшний сценарій!"

На репліку Романа Зварича, що "вже жодних "круглих столів" не буде" Ганна Герман відгукнулася: "Значить будуть квадратні!"

Роман Зварич підсумував: "Не буде круглого, квадратного, овального - ніякого не буде. Я думаю, що Президент дуже чітко висловив свою позицію у зверненні з нагоди річниці парламенських виборів".