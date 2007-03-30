Чорновіл: ми стовідсотково підкоримось тільки в одному випадку...

Народний депутат України із фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ переконаний на 99 відсотків, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не підпише указ про розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.ЧОРНОВІЛ повідомив у четвер під час вечірнього прямого ефіру Івано-Франківського FM-радіо “Західний полюс”, відповідаючи на запитання про дії його партії у випадку виходу такого указу. “Ми будемо жити за Конституцією. – наголосив народний депутат. – Якщо Президент оголосить про розпуск парламенту на основі норм, які є в Конституції України, ми стовідсотково підкоримось і будемо готуватися до нових виборів. Але це може бути тільки в тому випадку, якщо розпадеться діюча коаліція і з неї вийде хоча б одна фракція”. За його словами, сьогодні “є 238 чоловік в тій частині, які утворені фракціями і як цього вимагає саме ЮЩЕНКО.”. “Якщо Президент оголосить неконституційний указ про розпуск парламенту, з порушенням всі норм Конституції, в такому випадку я наполягаю, що має бути термінове подання в Конституційний Суд щодо цього указу на конституційність”, - сказав Т.ЧОРНОВІЛ. Він додав: “Я вам гарантую, будь-який Конституційний Суд в будь-якому складі визнає неконституційним такий указ. Ми змушені оцінювати Президента як порушника Конституції. Я не хочу, щоб це відбулося. Але в такому випадку розпочнеться процедура імпічменту Президента і вона може бути завершена”.

“Але я вам на сто, ні, на 99 відсотків говорю, що Президент не напише антиконституційного указу”, - підкреслив Т.ЧОРНОВІЛ. Водночас він визнав, що “і нам треба бути трохи толерантнішими і розуміти, що Президент сьогодні в скрутних обставинах”. “В нього (Президента – УНІАН) внаслідок змін до Конституції, якось він це прозівав, призабув за минулих два роки, що в нього дійсно зменшилися повноваження, зменшився об’єм влади”, - наголосив Т.ЧОРНОВІЛ, зазначивши, що глава держави “дуже боязко ставиться до будь-яких дій, які спрямовані десь проти нього. Навіть, якщо напряму проти нього вони не несуть якоїсь прямої загрози. І тому треба більше толерантності. Нам цьому ще треба навчитися”.