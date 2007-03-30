Табачник погрожує юристам Ющенка трьома статтями Кримінального кодексу

Віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК погрожує кримінальною відповідальністю чиновникам, які підготують для Президента указ про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Д.ТАБАЧНИК наголосив, що не бачить ризику в дострокових парламентських виборах, оскільки, за чинним законодавством, для їх проведення немає підстав.

«Весь час іде бігучий рядок , за авторством Романа ЗВАРИЧА (на телебаченні – УНІАН), що ті посадовці, які не виконають указу, якого ще нема, будуть нести кримінальну відповідальність. Дивна позиція для дипломованого юриста – погрожувати кримінальною відповідальністю за невиконання документа, якого немає в природі», - підкреслив Д.ТАБАЧНИК. (УНІАН: учора представник Президента у Верховній Раді Р.ЗВАРИЧ заявив, що посадові особи, які не виконуватимуть указ Президента про розпуск парламенту, нестимуть відповідальність згідно з Кримінальним кодексом).

Натомість віце-прем’єр наголосив, що у разі появи указу про дострокові вибори, без сумніву, кримінальну відповідальність за трьома статтями Кримінального кодексу нестимуть посадові особи, які його готували і візували.

Д.ТАБАЧНИК зауважив, що будь-який чиновник, який подає і свідомо візує незаконний документ, мусить пам’ятати, що є стаття кримінального кодексу про зловживання владою і службовими повноваженнями.

При цьому він висловив сподівання, що Президент як глава держави і гарант Конституції, не допустить появи нелегітимного документу.

Д.ТАБАЧНИК переконаний, що сьогодні немає правових підстав для дострокових виборів. Він підкреслив, що сьогодні легітимність парламентських виборів-2006 ніхто не ставить під сумнів.

Також віце-прем’єр наголосив, що в державі немає жодної кризи, а натомість її намагаються створити.