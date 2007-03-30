Ющенко і Янукович розійшлися сьогодні після першої години ночі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ вчора провели кількагодинну зустріч, і сьогодні розмова буде продовжена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Він (В.ЯНУКОВИЧ) вчора зустрічався і сьогодні буде зустрічатись», - підкреслив віце-прем’єр.

Д.ТАБАЧНИК розповів, що зустріч відбулася вчора після повернення В.ЮЩЕНКА з Луганська, а прем’єра - з Донецька. «Відбулось кількагодинне спілкування, яке завершилось після години ночі», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Відповідаючи на запитання, чи вдалось досягти якого порозуміння, віце-прем’єр підкреслив, що, на його думку, головна точка дотику мусить об’єднати позиції Президента і прем’єра. І ця точка дотику - єдність держави і дотримання Конституції, «коло цього весь час йде розмова», сказав Д.ТАБАЧНИК.

Коментуючи вимогу Президента про внесення спільного з прем’єр-міністром подання до Конституційного Суду щодо імперативного мандату, Д.ТАБАЧНИК зауважив, що «я не захоплююсь футурологією і гаданням, і не гадаю на кавовій гущі таке інше. Я знаю, що іде конструктивний процес розмови, і сподіваюсь, що він буде зближувати позиції”. “При будь-яких умовах, коли люди спілкуються, вони знаходять якісь точки дотику», - сказав він.

Віце-прем’єр висловив думку, що навіть без миттєвих результатів наявність діалогу між Президентом і главою уряду є корисним, оскільки зменшує «питому вагу впливу на Президента тих радикалів, які підштовхують до, на мою думку, суперечливих помилкових позицій, які радикалізують ситуацію».