Тимошенко діагностувала найгіршу форму кучмізму і не знає, як лікувати

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО стверджує, що прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ і його команда намагаються перетворити Україну на власну вотчину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на першому засіданні Комітету національного порятунку у Києві.

За словами лідера БЮТ, команда В.ЯНУКОВИЧА, яка свого часу «викристалізувалася» внаслідок вбивств та перерозподілу власності в Донецьку, «який тримають як свою вотчину», те ж саме намагається реалізувати в масштабах України.

Як наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, ні В.ЯНУКОВИЧ, ні його команда не є вільними у прийнятті рішень тому, що «є маріонетками».

У своєму виступі вона також наголосила, що зараз в Україні «розгортається не просто кучмізм, а найгірша форма кучмізму, яка невідомо як може сьогодні лікуватися».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, головне завдання демократичних сил сьогодні – покласти край беспрєдєлу, який творить в країні команда, що отримала більшість голосів виборців на останніх парламентських виборах.

«Найгірше сьогодні - це та омана, в яку нас намагаються втягнути, більшої омани Україна не бачила», - підкреслила лідер БЮТ, додавши при цьому, що ситуація в країні може ще більше погіршитись, якщо в парламенті коаліція отримає 300 голосів.

Говорячи про економічний розвитком держави, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що за її інформацією, команда В.ЯНУКОВИЧА готує документи та очікує моменту, щоб Україна вступила до Єдиного Економічного Простору. За її словами, якщо це станеться, Україна отримає лише 11% права голосу у цьому об’єднанні, тоді як інші країни-члени ЄЕП - 80%.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що нині уряд приховано передає «енергетичні можливості України». «Сьогодні залишились лічені місяці, щоб нашу газотранспортну систему оголосили банкрутом і передали за борги, - сказала вона.