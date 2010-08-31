Партія регіонів вибирає кандидатів у мери кримських міст

Рада кримської організації Партії регіонів рекомендувала сімферопольській парторганізації висунути кандидатом у мери Сімферополя депутата кримського парламенту Віктора АГЄЄВА, а ялтинській організації ПР у мери Ялти - депутата Верховної Ради України, колишнього секретаря міськради цього міста Олексія БОЯРЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер кримських «регіоналів», прем`єр-міністр автономії Василь ДЖАРТИ після засідання ради парторганізації в Сімферополі.

Зараз мером адміністративного центру Криму є інший «регіонал» Геннадій БАБЕНКО.

«Я особисто, можливо, до нього погано й не ставлюся, але за соціологією антирейтинг у нього - близько 60%», - сказав В.ДЖАРТИ.

Голова Ради міністрів Криму також повідомив, що запропонував «регіоналові» Сергію БРАЙКО, який зараз є мером Ялти, зайняти посаду в уряді автономії після місцевих виборів.

«У нього величезний досвід роботи в органах місцевого самоврядування. Це дуже необхідно було б моїй команді після місцевих виборів», - сказав В.ДЖАРТИ.

Крім того, «регіонали» пропонують конференціям парторганізацій Євпаторії, Керчі і Феодосії висунути кандидатами на посади міських голів нинішніх мерів Андрія ДАНИЛЕНКА, Олега ОСАДЧОГО й Олександра БАРТЕНЄВА відповідно.

ПР також визначилася із кандидатами у мери Армянська, Алушти, Джанкоя, Красноперекопська, Сак і Судака.