Табачник назвав лідерів опозиції ”тюлькою” - хижою і дебільною

Віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК називає суботній мітинг опозиції «рімейком Майдану».

В інтерв’ю журналістам, Д.ТАБАЧНИК зауважив, що подія, яка відбувається в перший раз сприймається як трагедія, революція, другий раз проходить як фарс. «От сьогодні, якщо скласти прізвища основних фігурантів псевдомайдану, псевдо, - тому що другий раз, - це рімейк, то вийде те, що більше годиться до дня гумору «Тюлька» - ТИМОШЕНКО Юлія, Луценко і Кириленко, от тюлька і буде», - підкреслив Д.ТАБАЧНИК.

Він негативно охарактеризував процеси, які сьогодні відбуваються в державі. Зокрема, те, що деякі політики дозволяють собі говорити про кризу, нестабільність. «Коли політики будь-якої держави говорять про нестабільність, системну кризу, то економіка цієї держави стає непривабливою для інвесторів і кожен, від того, хто стоїть з рундуком на Троєщинському ринку - і до власників металургійних комбінатів, хімічних чи великих гірничозбагачувальних - повинні зрозуміти, що від кожної такої заяви він втрачає частину свого майна, а найманий працівник - в зарплаті», - підкреслив Д.ТАБАЧНИК.

Виступив він з критикою і на адресу лідерів опозиції. «Я думаю, що шкода від візиту одного з депутатів Верховної ради до Парижа не може бути виміряна навіть в дев’ятизначних цифрах. Тому що ці істерики і та брехня, які вона розповсюджує в Західній Європі негативно впливають в першу чергу на інвестиційний клімат і всі ті представники бізнесу мусять зрозуміти, що від виступів ТИМОШЕНКО їхнє майно, акції, підприємства втрачають в ціні», - сказав він.

Він також підкреслив, що «хижача жага влади», яка реалізується через незаконне прагнення з дострокових виборів сильно б’є по економічному зростанню України.

Також розкритикував Д.ТАБАЧНИК і лідера «Народної самооборони» Юрія ЛУЦЕНКА. «Той посадовець, який сьогодні аж заходиться від вереску, що у нього зробили обшук, хай би згадав скільки разів він робив незаконні обшуки в інших», - сказав Д.ТАБАЧНИК, нагадавши, що обшук проводився і в нього особисто. «От перед вами один чоловік, в якого двічі орли ЛУЦЕНКА робили незаконний обшук в квартирі і він після того не знайшов навіть мужність вибачитись… що ж Юрій Віталійович має дві правди, дві Конституції», - сказав він.

Оцінюючи діяльність Ю.ЛУЦЕНКА на посаді міністра МВС та коментуючи деякі з порушених ним кримінальних справ, Д.ТАБАЧНИК наголосив, що у ЛУЦЕНКА «рівень правового невігластва, який межує з дебілізмом».