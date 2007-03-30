Порошенко і Мартиненко виступили проти розпуску парламенту (уточнена)

На вчорашньому засіданні Рада партії “Народний Союз Наша Україна” деякі члени Ради не підтримали пункт проекту резолюції з`їзду НСНУ із закликом до Президента України розпустити Верховну Раду.

Як повідомив УНІАН один з учасників засідання, проти цього пункту виступили Петро ПОРОШЕНКО та Микола МАРТИНЕНКО, також не голосували деякі інші члени Ради.

Водночас, як уточнив УНІАН керівник інформаційного управління партії Ігор КОЛЕСНІК, проект резолюції з’їзду був прийнятий за основу повністю, без виключень, за нього проголосувала більшість Ради.

За словами І.КОЛЕСНІКА, в цілому проект резолюції не був прийнятий на Раді через редакційні правки, і буде винесений завтра на розгляд з’їзду партії.

Суперечливі коментарі учасників вчорашнього засідання Ради дали підстави по-різному трактувати підсумки засідання.

Як повідомляв УНІАН, вчорашнє засідання Ради партії “Наша Україна” було присвячене підготовці до з’їзду НСНУ, який відбудеться 31 березня, розгляду нової редакції Статуту партії. Також Рада схвалила за основу звернення до Президента України з приводу політичної ситуації в Україні.