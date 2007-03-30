Кравчук застерігає Ющенка від похоронів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запросив до себе громадських діячів та політиків, щоб порадитись з приводу пошуку шляхів виходу з політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший президент України Леонід КРАВЧУК.

Він розповів, що його запросили на таку зустріч сьогодні.

Л.КРАВЧУК йшов до Секретаріату разом з народним депутатом від Партії регіонів Юхимом ЗВЯГІЛЬСЬКИМ. Перед цим журналісти помітили голова Ради громадськості при Президентові України Івана ПЛЮЩА та декілька інших громадських діячів, а також віце-прем’єр-міністра Андрія КЛЮЄВА.

Л.КРАВЧУК зазначив, що запрошено людей, які розуміються на політиці, але не знаходиться «в жодному з таборів».

Л.КРАВЧУК зауважив, що йде на зустріч з Президентом, щоб запропонувати варіант виходу з кризи. «Ми хочемо своїми аргументами довести, що необхідно продовжувати переговори, і потрібно приймати розумні рішення», - зауважив політик. Він підкреслив, що не хотів би, щоб країна жила за принципом, коли одна політична сила перемагає іншу. «Це не годиться для суспільства. Якщо одна сила похоронить іншу силу, то історія може похоронити всіх – про це потрібно думати кожному», - наголосив Л.КРАВЧУК.