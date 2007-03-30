Звернення Комітету національного порятунку до Ющенка

Політичні партії та громадські організації, що увійшли до Комітету національного порятунку, звернулися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою дострокового припинення повноважень Верховної Ради V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було ухвалено сьогодні на першому засіданні Комітету національного порятунку, що пройшло в Українському домі в Києві.

Як зазначається у зверненні, «два роки тому український народ під час президентських виборів вийшов на Майдан, захистив свої конституційні права і свободи, в тому числі право на вибір. …Рік тому в Україні відбулися вибори народних депутатів України та депутатів місцевих рад. …Не дивлячись на складнощі як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, український народ на парламентських виборах ще раз підтримав політичні сили, що позиціонували себе як демократичні, але в результаті зради Соціалістичної партії у ВР було фактично спаплюжено народне волевиявлення, а до влади в парламенті та в уряді прийшли сили реваншу».

За словами авторів звернення, коаліція більшості, «використовуючи методи, не сумісні з принципами парламентаризму та демократії, продовжувала розширюватися за рахунок депутатів, які пройшли до парламенту під знаменами демократичних сил, але не встояли перед спокусами, втратили політичну честь та людську гідність, зрадили своїм виборцям».

Як наголошується у зверненні до Президента, «сьогодні зрада стала ключовою ознакою Верховної Ради. Парламент перетворився на кубло політичної корупції”.

Учасники Комітету національного порятунку висловлюють занепокоєння прагненням коаліції “такими ж методами, про які говорилося вище, збільшити свої лави до 300 депутатів з метою внесення змін до Конституції та остаточної узурпації влади в країні».

На переконання авторів звернення, «заяви представників коаліції свідчать про їх наміри ліквідувати демократичні свободи, оголосити наступ на українство, принести в жертву державний суверенітет України».

«Фактично сьогодні в Україні розпочато державний переворот», - наголошується у зверненні.

У зв’язку з цим політичні партії та громадські організації, що увійшли до Комітету нацпорятунку, вимагають від Президента як від гаранта Конституції України, щоб він, “користуючись мандатом нашої довіри, яку ви отримали на всенародних президентських виборах, виконати свій прямий обов’язок і відповідно до Конституції України припинити повноваження ВРУ 5-го скликання».

Окрім того, у зверненні є прохання до Президента не допустити в майбутньому повторення «подібних ситуацій, захистити право народного вибору, зробити неможливою узурпацію влади», а також пропонується «негайно приступити до всенародного обговорення та прийняття нової редакції Конституції України».