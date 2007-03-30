Тимошенко завтра зібралася на Майдан

Народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко Андрій Шкиль заявив, що БЮТ завтра братиме участь в мітингу опозиції на Майдане Незалежності в Києві. Про це він сказав «Главреду».

Шкиль пыдкреслив, що БЮТ не давав «відбій» своїм прихильникам щодо участі в цій акції. «Ми не давали ніякого відбою. Наші прихильники будуть завтра на Майдані», - сказав депутат.

Він також додав, що прихильники БЮТ, що проживають в Києві, будуть обов`язково, а з регіонів будуть ті, кому вдасться приїхати.