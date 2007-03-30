Тимошенко і Луценко поїхали на зустріч з Президентом

У Секретаріаті Президента мають розпочатися консультації між Президентом та лідерами опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова громадянської партії “Пора” Владислав КАСЬКІВ.

Він сказав, що до Секретаріату мають прибути лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та лідер парламентської фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК та деякі інші.

Відповідаючи на запитання журналістів, з яким проханням йдуть до Президента лідери опозиції, В.КАСЬКІВ сказав, що вони будуть закликати Президента розпустити парламент і оголосити дострокові парламентські вибори.

В той же час М.КАТЕРИНЧУК, відповідаючи на запитання журналістів, що буде якщо Президент відмовиться видати указ про розпуск парламенту, сказав, що наслідком цього буде поглиблення політичної кризи в країні, а також нівелювання усіх демократичних цінностей, які були досягнуті після помаранчевої революції.

Він також додав, що в разі відмови Президента лідери опозиції будуть й надалі апелювати до українського народу, обгрунтовуючи свою позицію.