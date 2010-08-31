У Санкт-Петербурзі міліція затримала 90 учасників мітингів

У російському Санкт-Петербурзі міліція сьогодні ввечері затримала 90 осіб – майже половину учасників двох несанкціонованих акцій опозиції, повідомляє Газета.ру із посиланням на ГУВС Петербургу.

За інформацією відомства, в акції поблизу Гостинного двору взяли участь 120 осіб, 79 із них були затримані. У мітингу на Дворцовій площі, за даними ГУВС, брали участь 80 осіб, 11 із них були затримані.

«Біля Гостинного двору серед затриманих виявився один із лідерів прихильників Едуарда ЛИМОНОВА у Санкт-Петербурзі Андрій ПЕСОЦЬКИЙ, на Дворцовій площі – виконавчий директор Об`єднаного громадянського фронту Ольга КУРНОСОВА», - додало джерело в міліції.

Джерело також уточнило, що усім затриманим інкримінується порушення статті 20.2 Адміністративного кодексу: неправильний порядок проведення мітингів, хід, пікетів. На кожного затриманого складається адміністративний протокол.

Довідка УНІАН. З літа 2009 року 31 числа кожного місяця (якщо таке число є) російські опозиціонери і правозахисники проводять безстрокову серію громадянських акцій протесту на захист 31-ї статті Конституції РФ (про свободу зібрань). Цей рух називається «Стратегією-31».