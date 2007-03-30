Богатирьова збирається захищати Ющенка від опозиції

Координатор парламентської коаліції, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА стверджує, що коаліція не має наміру припиняти діалогу ні з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, ні з опозицією для збереження цілісності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, виступаючи сьогодні на мітингу форуму національної єдності, який проходить на Європейській площі в Києві.

«Ми ніколи не вичерпаємо діалог, ми ні за яких умов не перервемо його з Президентом», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА. При цьому вона звернулася до опозиції із закликом, щоб та у жодному разі також не покидала столу переговорів.

Водночас, коментуючи дії опозиції, Р.БОГАТИРЬОВА сказала, що «сьогодні опозиція намагалася незаконно схилити Президента до розпуску парламенту». На переконання Р.БОГАТИРЬОВОЇ, опозиція не «поважає плюралізму думок і демократії, вона любить тільки себе».

Звертаючись до присутніх, Р.БОГАТИРЬОВА сказала, що «ми повинні захистити Президента від тиску (мається на увазі опозиційних сил - УНІАН)».

Водночас народний депутат сказала, що сьогодні «прихильники опозиції більше не хочуть Майдана». На її думку, «вони бояться, що ця група почне відбирати власність».

У своєму виступі Р.БОГАТИРЬОВА закликала до збереження стабільності в Україні, яку, на її думку, після торішніх парламентських виборів вдалося нарешті досягти.